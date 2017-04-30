Боевики обстреливают Зайцево из гранатометов – штаб АТО

Боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих в окрестностях Зайцево, в результате чего погиб один военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба Антитеррористической операции.

"По позициям сил АТО, на данном направлении, противник вел огонь из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении на официальной странице штаба АТО в Фейсбук.

В штабе АТО отмечают, что боевики продолжают активные обстрелы позиций Вооруженных сил Украины.

"Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, противник продолжает обстрелы позиций украинских войск по всей линии разграничения", - говорится в сообщении.