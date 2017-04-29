События

21:20 29.04.2017

Мэра Дергачей сбила насмерть машина

В субботу во второй половине дня в Дергачах (Харьковская обл.) городского голову Александра Лисицкого сбила насмерть машина, сообщил корреспонденту агентства Интерфакс-Украина источник в правоохранительных органах.

В отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области подтвердили, что около 16-00 на ул.Железнодорожная 61-летний водитель ГАЗа сбил пешехода. Пострадавший умер в карете скорой медицинской помощи.

"По предварительной информации, это был несчастный случай. Водитель допустил наезд на пешехода по собственной неосторожности", - сообщили корреспонденту агентства Интерфакс-Украина в отделе коммуникаций.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) УК Украины.

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