События

20:37 29.04.2017

В Харьковской области обеспечивать охрану порядка на майские праздники будут полиция и приданные силы

Во время майских праздников обеспечивать охрану общественного порядка в Харькове и области будут сотрудники полиции, а также курсанты и преподаватели Университета внутренних дел и Харьковского национального университета воздушных сил им.Кожедуба.

"Ежедневно правопорядок будут обеспечивать около 3,5 тыс. правоохранителей, из них почти 1,5 тыс. - непосредственно в местах проведения массовых мероприятий и 2 тыс. – на улицах и в других общественных местах", - сообщил заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Виталий Гузь на расширенном совещании в субботу.

По его словам, на 1 мая запланировано 5 массовых мероприятий, в которых, как ожидается примет участие до 2 тыс. человек, на 8 мая – 40 массовых мероприятий (ожидаемое количество участников - до 50 тыс. человек) и на 9 мая - 130 массовых мероприятий (ожидаемое количество участников - до 200 тыс. человек).

В.Гузь также напомнил о недопустимости использования по время массовых мероприятий символов коммунистической эпохи и флагов СССР.

В свою очередь начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Анатолий Дмитриев предостерег молодых людей от использования георгиевских ленточек.

"У нас действительно ветераны, их не так много осталось. Мы относимся к ним с уважением и к памяти, и ко всему. Но все остальные, кто будет с такими лентами, мы вынуждены будем доставлять в участок и проверять на причастность к действиям в зоне антитеррористической операции со стороны врага. Поэтому, пожалуйста, не нарушайте и не переводите сами себе праздников", - сказал А.Дмитриев.

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