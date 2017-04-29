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19:34 29.04.2017

Brexit будет в центре внимания председательства Эстонии в Евросоюзе - эстонский премьер

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас сказал в интервью Эстонскому национальному радиовещанию (ERR) после заседания Европейского совета в субботу, что Brexit будет находиться в фокусе внимания во время председательства Эстонии в Евросоюзе.

"В целом, переговоры пройдут в течение двух последующих лет. Первый этап планируется согласовать к осени или зиме, - сказал Ю.Ратас ERR в Брюсселе. - Основные пункты соглашения - права граждан и сферы предпринимательства, затем счет, а после этого - что станет с отношениями между Соединенным Королевством и ЕС".

Ю.Ратас сказал, что 27 стран ЕС планируют согласовать счет, который будет предъявлен Великобритании, за время председательства Эстонии, которое начнется в июне и продлится полгода. "Конечно, Соединенное Королевство на это говорит, что сначала надо обсудить будущее, а затем счет. Это два противоречащих друг другу принципа", - сказал он.

На заседании Европейского совета в субботу лидеры ЕС единогласно утвердили установки для переговоров о выходе Великобритании из ЕС, которые начнутся предположительно в июне, после парламентских выборов в Великобритании.

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