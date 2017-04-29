"Самопомич" настаивает на реакции президента и главы МИД на уничтожение памятника воинам УПА в Грушовичах

Объединение "Самопомич" осуждает демонтаж памятника воинам Украинской повстанческой армии (УПА) возле Перемышля (Польша) и требует официальной реакции президента Украины Петра Порошенко и министра иностранных дел Павла Климкина.

"Объединение "Самопомич" решительно осуждает факт вандализма в отношении памятника воинам УПА в селе Грушовичи (Республика Польша). Особенно позорным является то, что такой инцидент произошел в дни памяти о 150 тыс. украинцев, ставших жертвами этнических чисток и выселений в рамках акции "Висла", - говорится в заявлении "Самопомочи", распространенном в субботу.

В политсиле требуют от президента Украины и министра иностранных дел задействовать дипломатические каналы и высказать свою позицию, "чтобы осудить уничтожение памятника воинам УПА в селе Грушовичи на официальном государственном уровне".

"Самопомич" считает, что отсутствие такой реакции может свидетельствовать об отсутствии намерений защищать интересы украинцев Польши и спровоцирует дальнейшие антиукраинские действия.

Как сообщалось, на днях в Польше местные власти демонтировали памятник УПА на кладбище в селе Грушовичи возле Перемышля.

После произошедшего Украинский институт национальной памяти заявил о приостановке процесса легализации польских мемориальных объектов на территории Украины и потребовал объективного расследования фактов уничтожения украинских мест памяти в Польше за период с 2014 по 2017 гг.

В то же время в польском Институте национальной памяти заявили, что могила воинов УПА в Грушовичах может быть восстановлена после археологических исследований и подтверждения, что здесь действительно захоронены останки украинцев. В таком случае польская сторона обеспечит соответствующую правовую защиту.