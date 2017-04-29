События

14:54 29.04.2017

В Харьковской области формой обеспечены 60% личного состава полиции

На сегодняшний день формой обеспечены все сотрудники полиции, работающие с людьми (управление превентивной деятельности, инспекторы), а также спецбатальоны, утверждает заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Валерий Пахомов.

"На сегодняшний день формой обеспечено 60% личного состава: УПД, участковые инспекторы – те, кто работает с людьми, спецбатальоны, которые (несут службу – ИФ) в том числе и в зоне АТО", - сказал В.Пахомов на брифинге в субботу.

По его словам, в настоящее время проводится тендер на пошив формы на выделенные дополнительно из бюджета 13 млн.грн. Он добавил, что этих денег достаточно, чтобы обеспечить формой оставшиеся 40% личного состава.

В свою очередь начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Анатолий Дмитриев опроверг информацию о том, что сотрудников заставляют шить форму за свой счет.

"Ни один руководитель такого задания не мог даже получить. За это увольняют из органов", - сказал А.Дмитриев

Он также заверил, что личный состав полностью обеспечен жетонами и новыми удостоверениями.

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