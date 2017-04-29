Кинологи с собаками будут проверять места массовых мероприятий, вокзал и метро в Киеве во время Евровидения

В Киеве на время проведения международного песенного конкурса Евровидение-2017 кинологи с собаками будут проверять места массовых мероприятий, а также вокзал и метрополитен.

"Сегодня-завтра будет осуществляться полная проверка и установка жесткого контроля на Парковой дороге, где будет организован Евроклуб, и в МВЦ. Будут кинологи постоянно задействованы также в Еврогородке", - рассказал начальник ГУ Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Крищенко на брифинге в субботу в Киеве.

Он отметил, что кинологи также будут проверять станции метрополитена, железнодорожный вокзал и подозрительных личностей.

По словам А.Крищенко, во время Евровидения будут задействованы 30 собак.

В свою очередь, начальник кинологического центра, подполковник полиции Николай Куцук рассказал, что для прохождения подготовки были привлечены 20 кинологов из разных областей Украины. Он подчеркнул, что все собаки подготовлены и прошли соответствующее обучение.