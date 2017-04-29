События

12:55 29.04.2017

В Киеве во время Евровидения-2017 будет работать мобильный офис полиции

В Киеве на период проведения международного конкурса Евровидение-2017 будет работать мобильный офис полиции.

"Мобильный офис заступит в круглосуточное дежурство. Находиться он будет преимущественно в Еврогородке на Крещатике. Конечно, 9, 11, 13 (мая), когда будет проводиться международный песенный конкурс, место дислокации будет по Бориспольской, 15", - рассказал начальник управления информационной поддержки и координации полиции "102" Киева Дмитрий Сирак на брифинге в субботу в Киеве.

По его словам, в таком мобильном офисе будут работать четыре сотрудника Нацполиции, владеющие английским языком.

Д.Сирак также сообщил, что мобильный офис оснащен современным оборудованием, в частности обеспечен мобильной, радио-, интернет-связью, имеется также доступ ко всем базам Нацполиции.

Как известно, полуфиналы Евровидения-2017 состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая в Международном выставочном центре (МВЦ) в Киеве.

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