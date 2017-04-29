События

12:13 29.04.2017

КПВВ на Донбассе будут работать с 07.00 до 19.30 до начала лета

Работа контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в зоне АТО продолжится во временном режиме до 31 мая в связи с существенным увеличением пассажиро-транспортного потока, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Согласно решению штаба АТО, до 31 мая 2017 включительно пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться в новых временных рамках, установленных для режима работы контрольных пунктов въезда-выезда, с 7.00 до 19.30", - сообщает сайт Госпогранслужбы.

Государственная пограничная служба Украины просит граждан учесть эту информацию при планировании поездок и пересечения линии разграничения.

Решение увеличить с 29 марта время работы КПВВ на один час (до 19.30) принял штаб АТО в связи с некоторым "увеличением пассажиро-транспортного потока через линию разграничения".

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