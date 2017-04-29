В МВД призывают представителей "Оппоблока" не устраивать провокации в Одессе 2 мая

В Министерстве внутренних дел Украины призывают представителей партии "Оппозиционный блок" не создавать провокационные ситуации в Одессе 2 мая и надеются, что обстановка в городе в этот день будет спокойной.

"Я абсолютно убежден в том, что в Одессе всё пройдет спокойно, что никаких провокаций мы не допустим… И 2 мая пройдет в рамках действующего законодательства, без каких-либо провокаций", - сказал советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк на брифинге в субботу в Киеве.

Он обратился к руководителю парламентской фракции "Оппозиционный блок" Юрию Бойко и народному депутату от "Оппозиционного блока" Николаю Скорику с просьбой воздержаться от мероприятий и провокационных действий, которые они пытаются осуществить 2 мая в Одессе.

З.Шкиряк также призвал проукраинских активистов не предпринимать попытки силового противостояния, заметив, что российские спецслужбы именно к этому могут стремиться и специально провоцировать украинских патриотов на такие действия. В случае выявления провокаторов он советует обращаться к представителям правоохранительных органов.

"Правоохранительные органы предпримут все меры для прекращения каких-либо дестабилизирующих действий", - заверил советник главы МВД.

Кроме того, он призвал граждан воздержаться от использования коммунистической символики, прежде всего георгиевских лент. "Это касается всего периода, в том числе 8-9 мая", - указал З.Шкиряк.

Как сообщалось, 2 мая 2014 года во время гражданских столкновений между пророссийскими и проукраинскими активистами в Одессе погибли 48 человек и более 200 пострадали. Большая часть погибших умерли во время или в результате пожара в Доме профсоюзов на Куликовом поле. Первыми жертвами столкновений были проукраинские активисты, которые погибли в районе Греческой площади.

На днях Служба безопасности Украины и Национальная полиция предупредили попытки устроить провокации в Одессе, которые готовились на 2 мая.