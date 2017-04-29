События

11:44 29.04.2017

Эстонские ученые открыли не пьющих кровь комаров

Ученые Эстонского университета естественных наук, Университета Турку и Университета Сан-Паулу (Бразилия) совместно открыли в Южной и Центральной Америке не известные ранее виды комаров.

Пять новых видов насекомых из Колумбии и Коста-Рики описаны в статье, опубликованной в апреле в журнале по биологической систематике ZooKeys, сообщил агентству BNS пресс-секретарь Университета естественных наук.

Это небольшие комары около 2 мм в длину. Они обитают в тропическом дождевом лесу, причем их численность очень высока благодаря местному влажному и жаркому климату.

Эти комары не пьют кровь ни человека, ни других животных и не разносят болезни, сообщил один из авторов статьи старший научный сотрудник отделения зоологии Университета естественных наук Олави Курина. Зато, по его словам, их личинки питаются разлагающимся органическим веществом и играют важную роль в качестве редуцента.

О.Курина уточнил, что большая часть использованного материала собрана по инициативе Кентуккийского университета и что "эстонские ученые помогли описать уже пойманных насекомых".

Новые виды комаров названы по их морфологическим отличиям.

ВАЖНОЕ

Размещение "ЛНР" вооружений без боекомплекта на аэродроме Луганска нарушает Минские соглашения

Консул проверяет информацию о задержании якобы украинского судна у берегов Ливии

Суд арестовал главу комиссии Киевоблсовета с альтернативой залога в 600 тыс грн

В Киеве напали на сотрудников фельдъегерской службы, отобрав корреспонденцию и два пистолета Макарова

Авдеевка запитана от новой ЛЭП в тестовом режиме

ПОСЛЕДНЕЕ

Новая партия билетов на Евровидение-2017 поступит в продажу в субботу днем

Киевское КБ "Луч" провело успешное испытание ракетного комплекса "Ольха"

Госпогранслужба Украины сообщила о скоплении автомобилей на КПВВ "Чонгар"

Тиллерсон предлагает сократить штат госдепартамента более чем на 2 тыс. человек

Мэр Одессы ветирует решение горсовета – Аваков

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua/catalog4105.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА