События

11:42 29.04.2017

Новая партия билетов на Евровидение-2017 поступит в продажу в субботу днем

Билеты на все шоу конкурса Евровидение-2017 появятся в продаже в эту субботу в 14.00 на сайте официального билетного агента Concert.ua, сообщает PR-служба телеканала UA:Перший.

В сообщении указано, что это билеты в фан-зону и Golden Circle – ближайшее место к сцене.

В настоящее время в продаже доступны также билеты на все генеральные репетиции обоих полуфиналов и на сами полуфиналы. Приобрести их можно также через Concert.ua.

Всего на данный момент продано около 33 тыс. билетов на сумму более 45 млн грн.

Полуфиналы Евровидения-2017 состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая в Международном выставочном центре (МВЦ) в Киеве.

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