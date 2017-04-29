События

10:18 29.04.2017

Консул проверяет информацию о задержании якобы украинского судна у берегов Ливии

Украинская сторона осуществляет проверку информации о задержании в территориальных водах Ливии якобы украинского танкера.

"Консул проверяет информацию о якобы задержании украинского судна в терводах Ливии. Официального подтверждения нет", - говорится в сообщении консульской службы МИД Украины в микроблоге в "Твиттере" в субботу.

Ранее западные СМИ сообщили, что военно-морские силы Ливии захватили два судна (одно из них - под украинским флагом), подозреваемые в контрабанде нефти. Перед захватом судов происходила длительная перестрелка.

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