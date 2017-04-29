Консул проверяет информацию о задержании якобы украинского судна у берегов Ливии

Украинская сторона осуществляет проверку информации о задержании в территориальных водах Ливии якобы украинского танкера.

"Консул проверяет информацию о якобы задержании украинского судна в терводах Ливии. Официального подтверждения нет", - говорится в сообщении консульской службы МИД Украины в микроблоге в "Твиттере" в субботу.

Консул перевіряє інформацію про нібито затримання українського судна в терводах Лівії.Офіційного підтвердження немає. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 29 апреля 2017 г.

Ранее западные СМИ сообщили, что военно-морские силы Ливии захватили два судна (одно из них - под украинским флагом), подозреваемые в контрабанде нефти. Перед захватом судов происходила длительная перестрелка.