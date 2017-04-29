События

08:58 29.04.2017

КНДР при Ким Чен Ыне провела уже 75 пусков ракет

Проведенный КНДР в субботу пуск ракеты стал уже 75-м подобным испытанием с момента прихода к власти Ким Чен Ына в 2011 году, сообщают американские СМИ со ссылкой на данные организации Nuclear Threat Initiative Database.

При этом 58 из них были успешными, а 17 - нет. В частности, два последних пуска, в том числе и субботний, потерпели неудачу.

Газета "Вашингтон пост" напоминает, что северокорейские руководители говорили о необходимости разработать межконтинентальную баллистическую ракету, способную достичь США. Многие эксперты считают, что в данный момент ученым КНДР еще предстоит решить для этого массу технических проблем, однако в итоге они вполне могут добиться успеха.

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