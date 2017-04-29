На период выходных праздничных дней в Украине будет дежурить 7 тыс спасателей

На период выходных и праздничных дней, начиная с 29 апреля и до утра 3 мая, Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям переходит на усиленный режим дежурства. Службу будет нести 7 тыс спасателей.

"Около 7000 спасателей и более 2000 единиц техники ГСЧС находятся на круглосуточном дежурстве на период майских праздников", – говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу утром.

По поручению главы ГСЧС Украины Николая Чечеткина на страже пожарной безопасности находится около 7 тыс человек личного состава и более 2 тыс пожарно-спасательной техники ведомства.

Подразделения ГСЧС дежурят в местах проведения массовых мероприятий по всей территории Украины. Кроме того, спасатели осуществляют усиленный мониторинг пожарной и техногенной безопасности для оперативного реагирования на разного рода чрезвычайные ситуации и события.

Кроме того, накануне майских праздников специалисты ГСЧС проводили профилактическую работу с гражданами, для напоминания правил поведения, в частности во время отдыха на природе.