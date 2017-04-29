События

08:55 29.04.2017

На период выходных праздничных дней в Украине будет дежурить 7 тыс спасателей

На период выходных и праздничных дней, начиная с 29 апреля и до утра 3 мая, Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям переходит на усиленный режим дежурства. Службу будет нести 7 тыс спасателей.

"Около 7000 спасателей и более 2000 единиц техники ГСЧС находятся на круглосуточном дежурстве на период майских праздников", – говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу утром.

По поручению главы ГСЧС Украины Николая Чечеткина на страже пожарной безопасности находится около 7 тыс человек личного состава и более 2 тыс пожарно-спасательной техники ведомства.

Подразделения ГСЧС дежурят в местах проведения массовых мероприятий по всей территории Украины. Кроме того, спасатели осуществляют усиленный мониторинг пожарной и техногенной безопасности для оперативного реагирования на разного рода чрезвычайные ситуации и события.

Кроме того, накануне майских праздников специалисты ГСЧС проводили профилактическую работу с гражданами, для напоминания правил поведения, в частности во время отдыха на природе.

ВАЖНОЕ

Суд арестовал главу комиссии Киевоблсовета с альтернативой залога в 600 тыс грн

В Киеве напали на сотрудников фельдъегерской службы, отобрав корреспонденцию и два пистолета Макарова

Авдеевка запитана от новой ЛЭП в тестовом режиме

КНДР при Ким Чен Ыне провела уже 75 пусков ракет

В Киеве столкнулись 4 автомобиля и троллейбус

ПОСЛЕДНЕЕ

Мэр Одессы ветирует решение горсовета – Аваков

Норвегия выделила помощь на адаптацию уволенных в запас украинских военнослужащих

В Бразилии прошла первая за более чем 20 лет всеобщая забастовка

От взрыва гранаты в Николаеве погиб мужчина

В АТО задержаны два офицера ВСУ выдававшие пропуска за деньги

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua/catalog5581.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА