Трамп подписал указ, нацеленный на снятие запрета на поиск и добычу углеводородов на шельфе в Арктике

Президент США Дональд Трамп подписал указ, нацеленный на снятие запрета на геологоразведку и добычу на нефтегазоносных участках шельфа в Чукотском море и море Бофорта, сообщают американские СМИ.

"Это (запрет на добычу нефти и газа - ИФ) лишает нашу страну тысячей рабочих мест и миллионов долларов в благосостоянии", - заявил он журналистам в Белом доме США.

Его предшественник на посту президента Барак Обама заблокировал планы по бурению новых нефтяных и газовых скважин на арктическом шельфе на ближайшие пять лет в декабре 2016 года.

В указе Д.Трампа говорится о необходимости пересмотреть действующие запреты на бурение и разрешить "развивать оффшорные месторождения, чтобы казна получила дополнительные источники дохода, а наши граждане получили рабочие места".