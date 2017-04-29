На Киевщине задержаны четыре "сталкера" – пограничники

Пограничниками совместно с сотрудниками Национальной полиции Украины были задержаны четверо "сталкеров" пытавшихся попасть в Чернобыльскую зону отчуждения, сообщают в Государственной пограничной службе Украины.

"Сегодня в Киевской области пограничники отдела "Иванков" Житомирского отряда и сотрудники Национальной полиции совместными действиями задержали четырех человек, которые пытались попасть в зону отчуждения и зоне безусловного (обязательного) отселения", – говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу.

Правонарушителями оказались: гражданин Беларуси и трое граждан Украины – жители Киевской, Ровенской и Волынской областей. Они пешком пытались попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма и отдыха. В ходе проверочных мероприятий пограничники выяснили, что задержанный белорус на территорию Украины прибыл в установленном порядке через один из пунктов пропуска на государственной границе.

За нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, на задержаных оформлены административные материалы.