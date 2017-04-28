Не менее 40 человек убиты в результате столкновений между боевиками близ Дамаска, 70 ранены

По меньшей мере 40 человек были убиты в ходе столкновений между террористами близ Дамаска, сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на данные правозащитников.

Еще 70 человек получили ранения.

Как отмечается, в боях участвовали, с одной стороны, боевики из группировки "Джейш аль-Ислам", а с другой - члены "Фатх аль-Ислам".

"Погибли не менее 15 боевиков из группировки "Джейш эль-Ислам" и 23 их противника", - отмечают издания.

При этом среди жертв числятся также двое мирных жителей.