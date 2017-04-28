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19:42 28.04.2017

Госкино запретило показ в Украине документального фильма "Олесь Бузина: жизнь вне времени"

Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) запретило распространение и демонстрацию на территории Украины документального фильма "Олесь Бузина: жизнь вне времени".

"Просмотрев документальный фильм "Олесь Бузина: жизнь вне времени" экспертная комиссия (действует при Госкино - ИФ) большинством голосов приняла решение запретить демонстрацию этого фильма на территории Украины в связи с выявленными в нем нарушениями действующего законодательства", - сказано в сообщении Госкино на странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Отмечается, что экспертная комиссия по вопросам распространения и демонстрации фильмов, которая действует при Госкино, рассмотрела данный фильм в связи с обращением Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины.

Украинский журналист и писатель О.Бузина был убит 16 апреля 2015 года в Киеве во дворе многоквартирного дома, в котором жил.

Двое подозреваемых в совершении преступления А.Медведько и Д.Полищук были задержаны 18 июня. После задержания суды избрали им меру пресечения в виде содержания под стражей и неоднократно ее продлевали. Но в конце 2015 года они были помещены под домашний арест, а с весны 2016 года в отношении них перестали применять меру пресечения, связанную с ограничением свободы.

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