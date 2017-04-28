События

19:12 28.04.2017

Украина и Румыния будут сотрудничать в космической сфере

Украина и Румыния намерены развивать сотрудничество в космической сфере.

Как сообщила пресс-служба украинского космического ведомства, 27 апреля в Бухаресте Государственным космическим агентством Украины (ГКАУ) и Румынским космическим агентством (ROSA) подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях.

"Среди прочего, документ определяет потенциальные направления сотрудничества, такие как фундаментальная космическая наука, метеорология, дистанционное зондирование Земли, приборостроения, новейшие космические технологии, космические аппараты научного назначения", - отмечается в сообщении.

По словам подписавшего документ с украинской стороны первого заместителя главы ГКАУ Александра Голуба, наличие договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества в космической сфере между Украиной и Румынией позволит приступить к организации практического сотрудничества между космическими агентствами и предприятиями космической отрасли двух стран.

В рамках визита в Бухарест, делегация ГКАУ также посетила Национальный Центр аэрокосмических исследований INCAS в Мергуреле и ознакомилась с научными разработками Румынии в космической сфере, сообщает пресс-служба.

ВАЖНОЕ

Обвиняемый в незаконном обогащении прокурор АТО Кулик получил должность в Генпрокуратуре

Насирову сделали операцию

Два военных погибли, пятеро ранены в зоне АТО в пятницу, боевики 31 раз открывали огонь по позициям ВСУ

Военнослужащий погиб в результате подрыва военного автомобиля в Донецкой области

Турчинов о конфискации средств Януковича: это нужно было сделать полтора года назад

ПОСЛЕДНЕЕ

Госкино запретило показ в Украине документального фильма "Олесь Бузина: жизнь вне времени"

Партия Ле Пен ограничивает доступ СМИ к освещению своих мероприятий - журналисты

СБУ разоблачила на Западной Украине двух интернет-агитаторов, действовавших по указанию кураторов из РФ

Пекин просит США и Южную Корею не проводить военные учения, направленные против КНДР

Правоохранители разоблачили преступную группу в составе руководства банка

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
одежда для мужчин на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА