Украина и Румыния будут сотрудничать в космической сфере

Украина и Румыния намерены развивать сотрудничество в космической сфере.

Как сообщила пресс-служба украинского космического ведомства, 27 апреля в Бухаресте Государственным космическим агентством Украины (ГКАУ) и Румынским космическим агентством (ROSA) подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях.

"Среди прочего, документ определяет потенциальные направления сотрудничества, такие как фундаментальная космическая наука, метеорология, дистанционное зондирование Земли, приборостроения, новейшие космические технологии, космические аппараты научного назначения", - отмечается в сообщении.

По словам подписавшего документ с украинской стороны первого заместителя главы ГКАУ Александра Голуба, наличие договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества в космической сфере между Украиной и Румынией позволит приступить к организации практического сотрудничества между космическими агентствами и предприятиями космической отрасли двух стран.

В рамках визита в Бухарест, делегация ГКАУ также посетила Национальный Центр аэрокосмических исследований INCAS в Мергуреле и ознакомилась с научными разработками Румынии в космической сфере, сообщает пресс-служба.