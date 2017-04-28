Полиция заявляет о существенном прогрессе в расследовании майских событий в Одессе

Одесская полиция существенно продвинулась в расследовании событий 2 мая 2014 года, в ходе которых погибли 48 человек и более 200 получили ранения, сообщил журналистам в ходе специального брифинга начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.

По его словам, новая следственная группа, уже третья по счету, "сделала с начала текущего года больше, чем было сделано за весь 2016 год".

Как рассказали участвующие в спецбрифинге спикеры, в частности, были приведены сведения о том, что в настоящее время расследованием событий 2 мая занимаются 10 следователей и 5 оперативных сотрудников. За последние 4 месяца были опрошены более 70 свидетелей, однако их показания или предвзяты, или малоинформативны из-за прошедшего со дня событий срока. Для расследования были назначены две новые экспертизы – химическая и судебно-баллистическая. Было сообщено о подозрении 3 участникам событий, после чего они были объявлены в розыск. Один из участников событий 2 мая был задержан и в настоящее время находится под стражей.

В общей сложности подозреваемыми по делам, которые расследует ГУ Нацполиции в Одесской области, проходят 14 человек, они находятся в розыске. Также у следствия есть интерес к действиям 27 человек – участников событий на Греческой площади и 50 человек – участников событий на Куликовом поле. Однако вопрос о квалификации их действий и объявлении им подозрений пока не решен. Среди потерпевших установлены личности 111 человек, остальные лица из 212 потерпевших не установлены в связи с тем, что в медицинских учреждениях они назывались вымышленными именами.

Также заместитель главы Нацполиции Украины – начальник следственного управления Александр Вакуленко сообщил, что пожарно-техническая экспертиза подтвердила, что причиной такого большого числа погибших в Доме профсоюзов на Куликовом поле стало бездействие пожарных. В этом контексте он отметил, что в отношении троих сотрудников Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области дело уже передано в Приморский районный суд Одессы, а еще двое фигурантов – экс-глава ГУ ГСЧС в области Владимир Боделан и его первый заместитель Руслан Великий находятся в розыске.

Как сообщалось, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибло 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.

По факту событий различные правоохранительные органы Украины начали около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Некоторые из них в настоящее время рассматриваются в судах.