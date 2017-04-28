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15:19 28.04.2017

В Украине нет единой системы учета пропавших без вести, их число может достигать 4 тыс. – Черныш

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявляет, что в Украине не существует единой системы учета пропавших без вести и их число может достигать 4 тыс. человек.

"Система учета в Украине фрагментирована, и единой цифры нет. У нас есть координационный центр СБУ, и он ведет определенный учет, однако системы, которая бы позволяла консолидировать всю информацию, нет", - сказал министр в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о числе пропавших без вести.

По его словам, Международный комитет Красного Креста (МККК) приводит число пропавших до 2 тыс. человек. При этом В.Черныш сразу уточняет, что это не точная информация, а исключительно их оценки.

"Мы говорили со многими экспертами, и они неофициально говорят, что по некоторым признакам можно судить, что речь идет о числе – до 4 тыс. пропавших без вести", - подчеркнул он.

При этом, по данным Службы безопасности Украины, официально лиц со статусом пропавших без вести в Украине 410.

Министр добавил, что разница в цифрах объясняется тем, что человека не всегда можно признать пропавшим без вести официально, ведь он может не пребывать по месту жительства, а окружающие могут полагать, что он просто уехал.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

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