Подрыв машины СММ в ОРЛО не был несчастным случаем, подчеркивает Хуг

Инцидент с подрывом патруля СММ ОБСЕ в неподконтрольной властям Украины части Луганской области 23 апреля не был несчастным случаем, подчеркивает первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

На брифинге в пятницу в Киеве он напомнил, что в воскресенье в 11.20 команда из двух бронированных автомобилей и 6-ти наблюдателей возвращалась по маршруту, которым проезжала накануне, один из автомобилей наехал на взрывное устройство на дороге, которой проезжал двумя часами ранее.

"Сработала, вероятно, мина. Автомобиль весом 4,5 тонны отбросило на 7 метров, от взрыва он загорелся и был полностью уничтожен. Двое наблюдателей выжили, Джозеф – нет. То, что произошло – это не несчастный случай, а результат действия вооружения, которого там не должно было быть", - подчеркнул А.Хуг.

Первый замглавы Миссии особо отметил, что в инциденте виновны те, "кто обещал не закладывать там взрывчатку".

"Участники Минского процесса обещали изъять мины и не закладывать новые. Расследование инцидента продолжается, ряд организаций изучает обстоятельства произошедшего, СММ проводит внутреннюю оценку", - проинформировал он.