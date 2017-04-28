ЕС начал проект по созданию "образцовых отделов полиции" в 20 городах Украины

Европейский Союз запустил проект на сумму EUR6млн по повышению качества услуг отделов полиции в 20 городах Украины, а также по внедрение новой модели охраны общественного порядка.

"Для улучшения взаимодействия полиции с обществом проект предусматривает ремонт приемных помещений 20 полицейских отделов-участников проекта и передачу 15 полицейских автомобилей. В рамках проекта также планируется проведение тренингов по лидерству для руководителей высшего и среднего звена полиции, а также обучение в других сферах, например, курсы управления стрессом. ... 420 полицейских пройдут специализированные тренинги, а 60 из них станут инструкторами", - говорится в сообщении Представительства ЕС в Украине, распространенном в пятницу.

Данный проект направлен на улучшение взаимодействия полиции с обществом в 20 небольших городах Киевской, Харьковской, Львовской обл., а также на поддержку реформ по охране общественного порядка в Украине.

Согласно сообщению, проект "Поддержка реформы полиции в Украине" является продолжением деятельности Консультативного миссии ЕС, и будет реализовываться в течение 18 месяцев полицией Швеции, Управлением ООН по обслуживанию проектов (UNOPS) при поддержке миссии ЕС.