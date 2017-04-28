События

12:59 28.04.2017

Украина готова к проведению "Евровидения-2017", а вопрос о прибыли от конкурса не стоит – Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что Украина готова к проведению международного песенного конкурса "Евровидение-2017", а вопрос о получении прибыли от проведения конкурса не стоит.

"Так вопрос не стоит, для нас главное, чтобы это событие прошло на должном уровне. Мы на самом деле очень бережно использовали средства для подготовки, но как вы видите, это никак не повлияло на качество", - сказал премьер в ходе посещения места проведения в Украине песенного конкурса "Евровидение 2017" в Международном выставочном центре (МВЦ) в Киеве в пятницу.

По его словам, Украина готова к проведению конкурса. "Что касается возвращения средств (потраченных на подготовку - ИФ) - мы на это не рассчитывали и это не предусмотрено. Это событие для всей Украины, это событие нашей промоции, нашей прекрасной страны и поэтому мы инвестировали в это ресурсы", - сказал В.Гройсман.

Комментируя факт того, что ремонт станции метро "Левобережная", неподалеку от которой и находится МВЦ еще не завершен, премьер подчеркнул, что завершение всех ремонтных работ является делом чести для Киева.

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