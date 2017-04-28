Число заложников на оккупированной территории увеличилось до 128 человек

Количество заложников, удерживаемых на оккупированных территориях, достигло 128-ми человек, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"К сожалению, количество заложников на оккупированных территориях увеличивается, за счет гражданских лиц, которых хватают и выдвигают надуманные обвинения в шпионаже, диверсиях, терактах… На сегодняшний день заложников уже 128, в четверг стало известно о еще одном незаконно удерживаемом украинце. Ради освобождения всех готовы к компромиссам. Лишь бы вытащить", - написала И.Геращенко на своей странице в Фейсбуке в пятницу утром.

Накануне вечером она сообщала о 127 заложниках.