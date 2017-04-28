Порошенко проводит совещание с Луценко и Турчиновым о спецконфискации в госбюджет $1,5 млрд средств команды Януковича

Президент Украины Петр Порошенко проводит совещание с генеральным прокурором Юрием Луценко и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Турчиновым по вопросу спецконфискации в госбюджет $1,5 млрд средств экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, А.Турчинов и Ю.Луценко отбыли к главе государства сразу после посещения головного офиса государственного Ощадбанка (Киев) с соответствующим постановлением суда, в рамках которого руководство банка приступило к исполнению решения суда о спецконфискации указанных средств.