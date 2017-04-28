Венгрия возвела вторую линию заграждения на границе с Сербией - премьер

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что строительство второй линии заграждения на границе с Сербией завершено.

"Это заграждение протяженностью 155 км и высотой в три метра может остановить любой поток людей", - сказал В.Орбан в эфире венгерского радио в пятницу.

Между тем, он добавил, что Евросоюз должен менее критично относиться к Турции, в частности, в вопросе урегулирования миграционного кризиса.

"Турция является членом НАТО, и поэтому она наш союзник. Следовательно, мы не должны относиться к Турции как к государству, которое не является нашим союзником, нам следует должным образом уважать турецкий народ и их президента", - отметил он.