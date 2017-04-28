События

10:43 28.04.2017

Венгрия возвела вторую линию заграждения на границе с Сербией - премьер

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что строительство второй линии заграждения на границе с Сербией завершено.

"Это заграждение протяженностью 155 км и высотой в три метра может остановить любой поток людей", - сказал В.Орбан в эфире венгерского радио в пятницу.

Между тем, он добавил, что Евросоюз должен менее критично относиться к Турции, в частности, в вопросе урегулирования миграционного кризиса.

"Турция является членом НАТО, и поэтому она наш союзник. Следовательно, мы не должны относиться к Турции как к государству, которое не является нашим союзником, нам следует должным образом уважать турецкий народ и их президента", - отметил он.

ВАЖНОЕ

Порошенко проводит совещание с Луценко и Турчиновым о спецконфискации в госбюджет $1,5 млрд средств команды Януковича

К сведению: о пресс-конференции сегодня в 14.00 в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Украинский программный продукт "1С: Підприємство" против произвола СБУ. Последствия обыска в офисе компании"

Учения "Си Бриз – 2017" пройдут в режиме "free play" и под руководством штаба по стандартам НАТО

Венгерские таможенники задержали транспорт из Украины с контрабандными 125 тыс. пачек сигарет и почти 1 тонной янтаря

Авдеевка запитана от новой ЛЭП в тестовом режиме

ПОСЛЕДНЕЕ

В Сеуле отвергают требование Трампа оплатить развертывание ПРО THAAD на южнокорейской территории

Российский Airbus слегка повредил крыло на ВПП аэропорта Гаваны, рейс в Москву отменять не стали

Пророссийские активисты согласовали с правоохранителями проведение поминальных мероприятий на Куликовом поле в Одессе 2 мая

Суд в Торецке арестовал подростка, насмерть забившего деревянным крестом на кладбище родную тетку

Украинская сторона СЦКК попросила Международный "Красный Крест" о содействии в освобождении двух пленных бойцов ВСУ

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Прайс
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА