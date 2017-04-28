События

07:13 28.04.2017

Кабмин распространил действие порядка использования средств госбюджета на строительство и приобретение жилья для военных и должностных лиц МВД

Кабинет министров Украины распространил действие порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете на строительство и приобретение жилья для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава на должностных лиц Министерства внутренних дел.

Согласно постановлению №286 от 26 апреля, действие порядка распространено на должностных лиц МВД и бюджетные средства направляются на Бюджетные средства направляются на: строительство жилья на земельных участках; реконструкцию зданий под жилье; приобретение жилья на условиях паевого участия и на вторичном рынке; предоставление военнослужащим и членам их семей денежной компенсации за принадлежащее им для получения жилое помещение.

При этом бюджетные средства используются прежде всего для завершения строительства жилых объектов со степенью готовности более 70%, которые планируются к принятию в эксплуатацию в текущем году.

При наличии в начале года бюджетной кредиторской задолженности средства направляются на строительство (приобретение) жилья по указанным направлениям после ее погашения.

В сообщении, которое прилагается к постановлению, отмечается, что таким образом, правительство способствует реализации государственной жилищной политики путем обеспечения жильем указанной категории лиц.

ВАЖНОЕ

Число заложников на оккупированной территории составляет 127 человек

Боевики с начала суток совершили два десятка обстрелов опорных пунктов ВСУ

СБУ раскрыла схему финансирования "ДНР" экс-чиновником времен Януковича Шейбутом и его дочерью

Полиция Донецкой области перешла на усиленный режим службы – Аброськин

Трое маленьких детей погибли на пожарах в Запорожской области в среду

ПОСЛЕДНЕЕ

Топ-менеджер жилищной компании требовала 200 тыс.грн "в конверте" за свое согласие на продажу остановки общественного транспорта в Харькове – прокуратура

Украинский военный погиб в результате обстрела боевиками опорного пункта под Красногоровкой – пресс-центр АТО

Конкурс по выбору нового состава Совета общественного контроля при НАБУ стартует 10 мая

Кабмин установил компенсацию за наем жилья для офицеров Госпогранслужбы

Кабмин увеличил максимальное количество заместителей главы КГГА до 5

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
цены на гейнеры на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА