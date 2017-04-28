Кабмин распространил действие порядка использования средств госбюджета на строительство и приобретение жилья для военных и должностных лиц МВД

Кабинет министров Украины распространил действие порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете на строительство и приобретение жилья для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава на должностных лиц Министерства внутренних дел.

Согласно постановлению №286 от 26 апреля, действие порядка распространено на должностных лиц МВД и бюджетные средства направляются на Бюджетные средства направляются на: строительство жилья на земельных участках; реконструкцию зданий под жилье; приобретение жилья на условиях паевого участия и на вторичном рынке; предоставление военнослужащим и членам их семей денежной компенсации за принадлежащее им для получения жилое помещение.

При этом бюджетные средства используются прежде всего для завершения строительства жилых объектов со степенью готовности более 70%, которые планируются к принятию в эксплуатацию в текущем году.

При наличии в начале года бюджетной кредиторской задолженности средства направляются на строительство (приобретение) жилья по указанным направлениям после ее погашения.

В сообщении, которое прилагается к постановлению, отмечается, что таким образом, правительство способствует реализации государственной жилищной политики путем обеспечения жильем указанной категории лиц.