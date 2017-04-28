С 30 апреля правоохранители на Харьковщине переходят на усиленный вариант несения службы

В Харьковской облгосадминистрации прошло координационное совещание, посвященное мерам безопасности в регионе на майские праздники.

"С целью предотвращения деструктивных действий и недопущения дестабилизации в регионе разработан план соответствующих мер безопасности. Все ответственные структуры и подразделения с 30 апреля переходят на усиленный вариант несения службы", - цитирует пресс-служба заместителя главы Харьковской облгосадминистрации Александра Скакуна.

По его словам, в области будет усилена охрана в местах массового пребывания людей, транспорта. Нацполиция привлечет к патрулированию дополнительные силы (личный состав и курсантов университетов воздушных сил, внутренних дел и Национальной гвардии).

Также будут усилены меры безопасности на границе с Российской Федерацией.