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23:08 27.04.2017

В ЕС обеспокоены ситуацией с парламентом Македонии

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини и член Еврокомиссии по политике соседства и переговорам о расширении союза Йоханнес Хан осудили продолжающиеся нападения на членов парламента в столице Македонии Скопье.

"Акты насилия в парламенте совершенно неприемлемы, и мы призываем к спокойствию и сдержанности. Министерство внутренних дел и полиция должны обеспечить безопасность парламента и его членов", - говорится в совместном заявлении высокопоставленных представителей ЕС, распространенном в Брюсселе вечером в четверг.

"Демократия должна следовать своим курсом. Мы положительно отмечаем избрание Талата Хафери спикером парламента, о чем сообщалось", - подчеркнули Ф.Могерини и Й.Хан.

Они выразили убеждение, что политический диалог в учреждениях - это единственный путь вперед, и призвали всех политических игроков "соблюдать конституцию страны и действовать в духе демократических принципов, порядочности и здравого смысла".

Глава дипломатии ЕС и член Еврокомиссии напомнили, что Македония является страной-кандидатом на вступление в ЕС, и заверили, что Европейский союз готов сотрудничать с парламентом в проведении необходимых реформ для продвижения страны по ее европейскому пути.

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