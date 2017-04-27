В результате взрывов на артскладах в Балаклее разрушены и повреждены 392 объекта, 4 многоэтажки подлежат сносу - глава РГА

В результате взрывов боеприпасов на артиллерийских складах Министерства обороны в г.Балаклея Харьковской области, которые произошли в конце марта, были разрушены и повреждены 392 объекта.

Как сообщает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации, об этом в ходе заседания выездного штаба по ликвидации последствий ЧС сообщил глава Балаклейской РГА Степан Масельский.

"В многоквартирном жилом фонде повреждены 117 домов, из которых 4 подлежат сносу. В частном секторе наиболее повреждены 228 домов, 2 разрушены. Повреждены 14 объектов социальной сферы, из них 8 учебных заведений, 4 учреждения культуры, 1 учреждение здравоохранения и 1 учреждение спорта", - цитирует С.Масельского пресс-служба ХОГА.

Как сообщил заместитель главы ХОГА Евгений Шахненко, что на данный момент основные работы по замене окон и ремонту кровель в многоквартирных домах Балаклеи выполнены более, чем на 90 %.

"Строительные компании приступили к обустройству откосов в квартирах после установки окон, а также установке входных дверей – там, где они повреждены. Работы на ул. Арсенальной уже на завершающей стадии, в поселке Нефтяников работы по окнам и кровлям планируем завершить до 1 мая, все остальные строительные работы (по внутренним конструкциям, откосам и т.д.) планируем закончить до 1 июня. Что касается частного сектора, то из 228 домов в данный момент уже отремонтированы 97, остальные – в работе", - сказал Е.Шахненко.

По словам начальника регионального филиала "Южная железная дорога" ПАО "Укрзалізниця" Николая Уманца до 1 июня планируется восстановить полностью вокзальный комплекс на железнодорожной станции "Балаклея".

Как сообщалось, в ночь на 23 марта начались взрывы на складах хранения боеприпасов, расположенных неподалеку от г.Балаклея Харьковской области.

Как сообщил глава Харьковского облсовета Сергей Чернов, по предварительным подсчетам ущерб от взрывов и пожаров в результате ЧС, составил около 220 млн грн. Он также отметил, что с учетом убытков промышленных предприятий сумма может составить около 300 млн грн.

Балаклейский райсовет на внеочередной сессии 26 марта выделил 2 млн грн а проведение аварийно-восстановительных работ в г.Балаклея и на прилегающих территориях.

Позднее глава ХОГА Юлия Светличная сообщила, что 29 марта на заседании правительства было принято решение о выделении 100 млн грн на ликвидацию последствий ЧС в на артскладах в Балаклее. Также 20 млн грн выделено ГСЧС на проведение разминирования и утилизации взрывоопасных предметов в Балаклейском районе. 26 апреля Кабмин выделил на завершение восстановительных работ и приобретение жилья людям, чьи дома не подлежат восстановлению еще 45 млн грн

31 марта депутаты Харьковского облсовета на внеочередной сессии выделили Балаклейской райгосадминистрации 10 млн грн на первоочередные меры по ликвидации последствий взрывов и пожаров на арсенале.