События

21:05 27.04.2017

Украина из гуманитарных соображений не будет прекращать поставки воды на неподконтрольные территории Донбасса

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявляет, что Украина не будет прекращать поставки воды на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей из гуманитарных соображений.

"С гуманитарной (точки зрения - ИФ) ни в коем случае Украина не может на это пойти и не будет на это идти. Вообще-то весь этот период именно украинская сторона поддерживает функционирование этой системы (водоснабжения - ИФ), которая обеспечивает наших граждан по обе стороны от линии (разграничения)", - сказал он в эфире "5 канала" в четверг, отвечая на вопрос о возможности прекращения водоснабжения неподконтрольных территорий.

В.Черныш отметил, что ранее на неподконтрольную территорию поступало около 90% воды водоснабжающего предприятия, сейчас эта доля уменьшилась до 70%.

При этом министр подчеркнул, что предприятие, которое заказывает у КП "Вода Донбасса" поставки на неподконтрольные территории, работает в украинском правовом поле.

Как сообщалось, 26 апреля на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске стороны выразили готовность погасить задолженность и возобновить поставки воды на неконтролируемые территории Донбасса.

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