Отдельные дилеры "1С" в Украине внесены в санкционный список

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) внес в санкционный список отдельных дилеров программных продуктов (ПП) "1С" – доминирующих в Украине в сегменте ERP-решений для малого и среднего бизнеса, сообщил руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук и призвал к осторожности в использовании подобных ПП российской разработки.

"На сегодняшний лень отдельные компании, которые осуществляют реализацию продукта "1С" на территорию Украины, внесены в санкционный список. И в этом направлении работа будет продолжаться", – сказал А.Ткачук на брифинге в четверг в Киеве.

"Поэтому мы обращаемся к нашим предпринимателям быть внимательными и взвешенно принимать решения относительно тех программных продуктов, которые вы используете в своей деловой деятельности", – добавил он.

Отвечая на уточняющий вопрос агентства, как могут украинские компании, массово использующие ПП "1С", обезопасить себя, представитель СБУ посоветовал взвешивать все риски.

"Если мы констатируем, если это подтверждается экспертизами, что ПП, разрабатываемые на территории РФ, постоянно контактируют, связываются с серверами, которые также находятся на территории РФ, для того, чтобы загружать обновления, чтобы передавать какую-то техническую информацию, для себя надо взвешивать риски возможной утечки информации о бизнесе на территорию РФ", – пояснил А.Ткачук.

"Коммерческие компании, украинские предприятия, должны для себя принимать решения, делать выбор", – сказал представитель спецслужбы.

Затем СБУ сообщила на своем сайте о разоблачении киевской фирмы, которая незаконно продавала российский ПП "1С" на временно оккупированных террористами территориях Донбасса.

"Менеджмент киевского представительства российского разработчика заключил ряд договоров на поставку и техническую поддержку продукта с предприятиями и дилерами, которые работают в так называемых "ДНР/ЛНР", – говорится в релизе.

Согласно ему, во время обысков в киевском офисе коммерсантов оперативники спецслужбы обнаружили документацию, подтверждающую факты противоправного продажи этого ПП на временно оккупированных территориях.

"Специалисты СБУ зафиксировали, что администрирование, обновление и поддержка этих программ осуществляется с территории РФ, в том числе через удаленный доступ к оборудованию киевского представительства российской компании. По их заключению, обнаружен очередной факт наличия скрытого контроля спецслужб РФ за ситуацией в государственном и частном секторе экономики Украины, а также за предприятиями, которые расположены на территориях так называемых "ЛНР/ДНР", – отмечается в сообщении.

Спецслужба уточняет, что продолжается досудебное следствие в рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.359 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации) и планируется дополнительная квалификация по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Как сообщалось, СБУ 26 апреля провела ряд обысков в восьми украинских компаниях, в частности в инвесткомпании "Драгон Капитал" и государственном ПАО "Укргазвыдобування", в связи с использованием ими специального ПП по контролю над персоналом "Стахановец", которое было квалифицировано как средство негласного контроля. "По нашим данным, приблизительно 300 компаний на территории Украины на сегодняшний день используют такое программное обеспечение. Еще с 2016 года использование этого программного продукта было запрещено в связи с тем, что было признано специальным техническим средством", – уточнил А.Ткачук.

Продвижением ПП "1С", в частности, развитием дилерской сети, согласно информации на сайте "1c.ua", в Украине занимается дочернее предприятие "Еврософтпром" (Киев), созданное в 2002 году. Согласно информации в госреестре, его владельцем выступает кипрская Chemlero Hodings Limited, а конечный бенефициар отсутствует. В то же время ранее его собственником были 1С Europe B.V., а затем кипрская "1С Limited".

Чистый доход "Еврософтпром" в 2015 году вырос на 6,6% – до 101,04 млн грн, а чистая прибыль составила 21,67 млн грн против 12,43 млн грн чистого убытка годом ранее. Данные за 2016 год пока отсутствуют.