Полицейские Киева задержали бродягу, снявшего с могилы Леси Украинки бронзовые детали и сдавшего их на металлолом

Правоохранители задержали 38-летнего ранее судимого мужчину, который снял с памятника на могиле украинской поэтессы Леси Украинки на Байковом кладбище бронзовые детали, разбил их и за 300грн сдал на металлолом, сообщает в четверг Отдел коммуникации полиции Киева.

Подозреваемого задержали возле одного из пунктов приема металлолома, куда он нес добытые им металлические изделия. "Злоумышленником оказался 38-летний ранее судимый мужчина, который в последнее время вел бродяжнический образ жизни. В содеянном он сразу признался", - говорится в информации.

По словам начальника территориального отделения Голосеевского управления полиции Алексея Петрушко, правоохранители установили, что в день преступления указанное лицо направилось на Байковое кладбище около 5 часов утра. "А уже там с помощью отвертки и плоскогубцев с передней и левой части памятника снял две бронзовые "гирлянды". Через некоторое время металл с надгробия он сдал, а полученные деньги потратил на спиртное и наркотики", - рассказал А.Петрушко.

Во время обыска частного дома его родственников, куда злоумышленник сносил похищенное, оперативники нашли еще несколько вещей, которые он похитил с кладбища: таблички из ценных металлов, отделку могил из латуни, фрагменты плит и барельеф.

Собранные сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ст.297 (Надругательство над могилой) Уголовного кодекса Украины.

"В настоящее время следователи проверяют причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории города. Есть все основания полагать, что на счету задержанного десятки таких эпизодов", - отметил А.Петрушко.

Как сообщалось, о том, что на Байковом кладбище в Киеве неизвестные разграбили могилу украинской поэтессы Леси Украинки, сообщил проект "Вартові.Еспресо" 24 апреля. "Вандалы похитили бронзовые элементы с памятника Леси Украинки. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - говорится в заметке.

Могила Л.Украинки – памятник истории национального значения, установлен в 1913 году, расположен в Киеве на Байковом кладбище (старом), участка № 3. В 1939г на могиле установлен надгробный бронзовый памятник на гранитном постаменте, скульптор Галина Петрашевич.