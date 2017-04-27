Коллектив спектакля "Холокост кабаре: Суд над Джоном Демьянюком" ищет сцену для выступления в Киеве

Участники и авторский коллектив спектакля "Холокост кабаре: Суд над Джоном Демьянюком" ищут площадку для своего спектакля в Киеве, поскольку концертный клуб Bel'etage в предоставлении сцены труппе 28 апреля отказал, заявляет инициатор гастролей, композитор Дмитрий Саратский (Украина).

"Я встречался с дирекцией площадки Bel'etage и мне сообщили, что им поступил звонок, откуда они не говорят. Этот звонок им запретил проведение этого мероприятия... нам отказано. Мы не можем проводить мероприятие на площадке Bel'etage", - сообщил Д.Саратский на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг в Киеве.

Он также рассказал, что встречался с представителями Службы безопасности Украины, которые ему сказали, что они не против проведения спектакля, "однако кто-то давит на дирекцию".

По словам Д.Саратского, актеры готовы сыграть спектакль завтра на любой площадке, если такая сцена найдется.

"Оказывается, в нашей стране достаточно несколько телефонных звонков каких-то органов, которые себя не называют, для того, чтобы просто сорвать творческую акцию, чтобы помешать людям, которые хотят поговорить со своим зрителем… Мы привезли важный культурный проект. Это сложная вещь. И тут мы получаем омерзительную реакцию – нам не дают сыграть спектакль", - отметил он.

По словам автора пьесы Джонатана Гарфинкеля (Канада), спектакль был сыгран во многих странах мира и, в основном, имел позитивные отзывы.

Как сообщали СМИ, появление анонса спектакля с сокращенным названием "Холокост кабаре" на фасаде концертного зала напротив центральной синагоги Киева возмутило главного раввина Киева и Украины Всеукраинского конгресса иудейских религиозных общин Моше Реувена Асмана.

В ходе пресс-конференции режиссер спектакля Илья Мощицкий (Россия) принес извинения, подчеркнув, что данный инцидент исчерпан. По его словам, творческий коллектив к данному анонсу отношения не имеет.