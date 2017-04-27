Несоответствие кандидатов в новый Верховный Суд критериям добропорядочности зачастую касается имущественных вопросов

Несоответствие кандидатов в судьи нового Верховного Суда критериям добропорядочности чаще всего касается имущественных вопросов, сообщил глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) Сергей Козьяков.

"Критерий добропорядочности – он главный. Есть очень серьезные вопросы, на которые некоторые кандидаты (в ходе собеседования - ИФ) не смогли ответить, в частности, относительно имущественных аспектов его жизни. Было несоответствие того, что написано в бумажной декларации и в электронной декларации. Иногда обнаруживались некоторые вещи, которых нет ни там, ни там", - сказал он, комментируя решение коллегии ВККСУ по 12 кандидатам, по которым коллегия согласилась с негативным заключением Общественного совета добропорядочности (ОСД).

В качестве примера С.Козьяков привел одного из кандидатов, у которого, по мнению ОСД, был ряд проблем относительно имущества и этических проблем.

"По их мнению, кандидат предоставил недостоверную информацию в декларации добропорядочности, не указав там одну важную вещь. Комиссия изучила дополнительно этот момент, пришла к выводу, что действительно так, и остановила этого кандидата", - сказал он.

Как сообщалось, 21 апреля ВККСУ начала собеседование с кандидатами на должности судей нового Верховного Суда Украины. К собеседованию допущены кандидаты, которые получили минимально допустимый бал во время первого этапа квалификационного оценивания.

Во время собеседования кандидаты, которые получили негативную оценку от Общественного совета добропорядочности (ОСД), предоставляют свои разъяснения относительно такой оценки. Если члены комиссии согласны с заключением ОСД о несоответствии кандидата требованиям добропорядочности и профессиональной этики, кандидатура будет вынесена на голосование всех членов ВККСУ. Заключение ОСД будет считаться отклоненным при условии, что за это проголосуют 11 из 16 членов ВККСУ.

Конкурс на занятие 120 должностей судей обновленного Верховного Суда стартовал в ноябре 2016 года. В целом к участию в конкурсе было допущено более 650 кандидатов.

Согласно принятой парламентом в минувшем году новой редакции закона "О судоустройстве и статусе судей", которую президент Украины Петр Порошенко подписал в июле 2016 года, в обновленный Верховный Суд будут входить не более 200 судей, а в его составе действуют Большая палата Верховного суда, кассационные административный, хозяйственный, уголовный, гражданский суды.