Около 300 украинских компаний используют шпионское программное обеспечение, разработчик которого сотрудничает с Федеральной службой безопасности Российской Федерации, сообщил руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук.

А.Ткачук на брифинге в четверг в Киеве рассказал, что СБУ проводит операцию по выявлению и предупреждению структур, которые использую специальное программное обеспечение, которое квалифицировано как средство негласного контроля, т.е. отнесено к категории специальных технических средств для негласного снятия информации.

Он напомнил, что накануне в среду, 26 апреля, СБУ провела ряд обысков в украинских компаниях. СБУ не разглашает название этих компаний, но, поскольку названия некоторых из них уже были обнародованы, то А.Ткачук подтвердил, что речь идет, в частности, об инвесткомпании Dragon Capital и государственном ПАТ "Укргазвидобування".

"Мы можем подтвердить, что действительно проходили обыски в частности у таких компаний как "Укргазвидобування" и Dragon Capital. Эти обыски не были связаны с основным направлением деятельности компаний, а были связаны именно с тем, что служба документировала использование специального программного обеспечения", - рассказал А.Ткачук.

Он отметил, что по непонятным причинам большое внимание СМИ было уделено именно обыскам в Dragon Capital, хотя эта компания не была самым большим клиентом. В Dragon Capital был изъят сервер, с которого осуществлялось администрирование всех клиентских компьютеров и три клиентских компьютера. В компании "Укргазвыдобування" был изъят 1 сервер и 5 клиентских машин. А.Ткачук отметил, что изъятие всех компьютеров, на которых использовалось это программное обеспечение, не осуществлялось, поскольку в этом не было необходимости, и для нужд следствия, в частности, были изъяты именно серверы.

При этом он заявил: "По нашим данным, приблизительно 300 компаний на территории Украины на сегодняшний день используют такое программное обеспечение. Еще с 2016 года использование этого программного продукта было запрещено в связи с тем, что было признано специальным техническим средством".

А.Ткачук отметил, что в рамках расследования указанного уголовного производства задокументированы факты, что компания, которая является разработчиком этого программного продукта, сотрудничает с Федеральной службой безопасности Российской Федерации.

По словам руководителя аппарата главы СБУ, в ходе проведения обысков в среду были выявлены доказательства того, что более 1000 лицензий на этот программный продукт использовались на компьютерах этих компаний.

А.Ткачук подчеркнул, что риск использования этого программного обеспечения заключается в том, что разработчики не уведомляют обо всех функциях этого продукта. В частности, без ведома клиента, который приобрел этот продукт, возможен контроль всей информации, которая обрабатывается на компьютере, т.е. вся эта информация может попасть на серверы, которые находятся в Российской Федерации.

"Системные администраторы и администраторы безопасности в компаниях, которые заинтересовались этим программным продуктами, до конца не понимали, что, устанавливая этот программный продукт на своих компьютерах, фактически заражают их специальным средством, при помощи которого без их контроля... можно загрузить файлы, которые находятся в системе… включить камеры и осуществлять контроль... Эта информация могла попадать в российские спецслужбы", - сказал А.Ткачук.

В этом контексте А.Ткачук призвал все украинские компании, которые используют этот программный продукт, в том числе программу с названием "Стахановец", отказаться от его использования.

"Учитывая все эти риски, наша служба продолжает работать для того, что бы сделать невозможным использование этого запрещенного программного продукта на территории нашего государства. Мы обращаемся ко всем предпринимателям, ко всем собственникам коммерческих структур и бизнеса, которые используют на сегодняшний день этот программный продукт, т.е. речь идет о программе, которая носит название "Стахановец"… отказаться от использования этого продукта. Обратиться за консультацией в нашу службу", - сказал он.

А.Ткачук посоветовал обращаться на телефоны горячей линии СБУ, где предприниматели могут получить соответствующую консультацию.