Затонуло получившее пробоину у Босфора судно ЧФ РФ "Лиман" - Минобороны РФ

Судно Черноморского флота (ЧФ) РФ "Лиман", получившее пробоину, затонуло, все члены экипажа живы, сообщили в министерстве обороны России.

"Судно "Лиман" от полученных пробоин ниже ватерлинии затонуло", - сообщили в военном ведомстве РФ.

"Все члены экипажа исследовательского судна Черноморского флота "Лиман" в полном составе живы, здоровы, и в настоящее время готовятся к эвакуации с турецкого спасательного судна на российский корабль", - заявили в Минобороны РФ.

"К месту происшествия прибывает находящееся в полутора милях российское судно "Улус-стар", которое доставит весь экипаж на базу Черноморского флота", - сообщили в Минобороны РФ.

"Лиман" - средний разведывательный корабль Черноморского флота РФ. В четверг в 40 километрах северо-западнее пролива Босфор в Черном море он получил пробоину правого борта ниже ватерлинии.