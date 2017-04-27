В Киеве в сентябре пройдет Конопляный марш

В Киеве в сентябре возобновят проведение Конопляного марша ("Марш Свободы"), участники которого выступят за декриминализацию хранения небольшого количества каннабиса для личного употребления и реализацию государственной стратегии в отношении наркотиков до 2020 года, сообщил пресс-атташе "Марша Свободы" Тарас Ратушный.

"Марш Свободы" возвращается на улицы городов Украины. В Киеве после перерыва он пройдет 16 сентября. Марш будет не просто ежегодным действием… это будет ряд событий. Первая акция состоится 20 мая. Эти акции будут разделены по конкретным требованиям", - сообщил Т.Ратушный на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг в Киеве.

По его словам, участники марша намерены требовать декриминализацию ч.1 ст.309 Уголовного кодекса Украины, "то есть увеличение до объективно-оправданного порогового количества каннабиса (конопли), которое отделяет административную ответственность от уголовной".

"Сегодня такой порог в Украине составляет 5 граммов конопли (каннабиса) и это самый низкий показатель среди европейских стран", - отметил Т.Ратушный.

Он привел статистические данные, согласно которым вес уголовных правонарушений за хранение небольшого количества каннабиса для личного употребления без цели сбыта доминирует в общей массе "наркопреступлений". По словам Т.Ратушного, согласно данным Высшей судебной администрации, за сбыт наркотиков в 2016 году было осуждено 729 лиц, в то время как за время хранения без цели сбыта – 6997 человек, среди которых осуждены 5067 по статье 309 ч.1.

Как отметил Т.Ратушный, участники Конопляного марша также будут требовать полной перезагрузки департамента противодействия наркотиков Национальной полиции и соответствие его работы государственной стратегии относительно наркотиков до 2020 года, которая утверждена украинским правительством.

Т.Ратушный также сообщил, что еще одним требованием участников Конопляного марша является доступ граждан Украины к лечению медицинским каннабисом и препаратами на его основе.

"Марш Свободы" за реформу государственной наркополитики проходил в столице и городах Украины с 2005 по 2013 года. Его участники выступали против наркокоррупции в силовых структурах и за принятие государственной стратегии относительно наркотиков.

Правительство Украины одобрило стратегию государственной политики относительно наркотиков до 2020 года 28 августа 2013 года.