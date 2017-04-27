Государство игнорирует свои обязательства по социальной поддержке "чернобыльцев" – Тарута

В государственном бюджете Украины на 2017 год урезаны важные статьи поддержки пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, а финансирование их льгот переложили на местные бюджеты, в которых вечно не хватает средств, заявил народный депутат Украины (внефракционный) Сергей Тарута.

Как рассказал С.Тарута в эфире телеканала NewsOne, по состоянию на 1 января 2016 года количество пострадавших от аварии на ЧАЭС составило 1,96 млн человек, из них 210 тыс. непосредственно ликвидаторов, в том числе более 100 тыс. – инвалиды. На оказание социальной помощи этим людям в 2016 году было выделено всего 1,92 млрд грн.

По словам нардепа, государство фактически забыло о своих обязательствах по социальной поддержке пострадавших. "В первые годы после аварии государство выделяло огромные средства для поддержки пострадавших. Потом о людях стали забывать. К сожалению, у нас человек не на первом месте. На сегодня мы имеем 300 тыс. выигранных судебных дел по чернобыльцам, которые не выполняются исполнительной службой. Поэтому на сегодняшний день есть абсолютное игнорирование этой проблемы", – сказал С.Тарута.

Как отметил народный депутат, в госбюджет-2017 правительство не включило небольшие, но крайне необходимые расходы.

"Правительство отказалось даже от тех статей расходов, которые нельзя было выбрасывать. В 2016 году на лечение онкологических болезней чернобыльцам выделялось 60,4 млн грн. На текущий год не выделено ничего. Не такие большие деньги, но они очень важны для тех, кто оказался в тяжелейшей ситуации. У нас миллиарды гривен воруют в банковской системе, а найти 60 млн грн для чернобыльцев не могут", – подчеркнул С.Тарута.