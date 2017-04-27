События

14:15 27.04.2017

Суд продлил меру пресечения Насирову

Соломенский районный суд г.Киева продлил на два месяца меру пресечения отстраненному на время следствия главе Государственной фискальной службы Роману Насирову в виде содержания под стражей с альтернативой залога.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующе решение зачитала председательствующий судья Виктория Кицюк в четверг.

Соломенский районный суд г.Киева начал заседание по вопросу продления меры пресечения отстраненному главе ГФС Р.Насирову в среду, 26 апреля, в 16:00.

Как сообщалось, Р.Насиров подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подозревает Р.Насирова в том, что он в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочках сумм платежей с рентной платы за пользование недрами, задействованных в так называемой "газовой схеме Онищенко (выехавшего за границу народного депутата Александра Онищенко – ИФ)", что причинило ущерб государству на общую сумму 2,019 млрд грн.

2 марта 2017 года детективы НАБУ объявили о подозрении в совершении преступления главе ГФС, после чего осуществили его задержание в больнице "Феофания".

В ночь на 7 марта Соломенский райсуд г.Киева избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой залога в сумме 100 млн грн. В то же время Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд назначить Р.Насирову залог в сумме 2 млрд грн.

Апелляционный суд г.Киева 13 марта 2017 года оставил решение суда первой инстанции без изменений.

16 марта стало известно, что супруга Р.Насирова внесла за него залог в размере 100 млн грн, сам он вышел из-под стражи. После этого Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила о намерениях ходатайствовать о наложении ареста на все имущество Р.Насирова.

В среду, 26 апреля, Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что просит суд продлить Р.Насирову действующий меру пресечения сроком на 60 суток, так как считает, что основания для избрания ему меры пресечения остались без изменений.

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