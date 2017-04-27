Киевсовет предлагает сделать вывоз ТБО отдельной коммунальной услугой

Постоянная комиссия Киевского городского совета (Киевсовет) по вопросам экологической политики поддержала проект решения "Об определении услуги по вывозу бытовых отходов отельной коммунальной услугой, право на осуществление которой приобретается на конкурсной основе".

Как сообщила пресс-служба Киевсовета, сегодня сбор и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) в городе входит в коммунальные услуги по содержанию домов, сооружений и придомовой территории.

"В свою очередь, эти услуги в полной мере не охватывают сбор и вывоз мусора, в частности, в частном секторе. Также существует проблема отсутствия контролируемой системы вывоза ремонтных и строительных отходов, низкого уровня оплаты населения за предоставленные услуги, недостаточности раздельного сбора ТБО, а также конкуренции на рынке жилищно-коммунальных услуг", – констатируется в сообщении.

Как отмечает замдиректора департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации (КГГА) Александр Малыхин, отделение услуги по вывозу ТБО от других коммунальных услуг "создаст экономически сбалансированную систему сбора мусора" и позволит потребителям заключать прямые договора с исполнителями таких услуг.

Проект решения также поддержали постоянные комиссии Киевсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, и по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики.

Окончательное решение будет приниматься на пленарном заседании Киевсовета.