События

13:33 27.04.2017

Прокуратура АР Крым открыла производство по размещению на сайтах "Peugeot" и "Ашан" информации о представительствах на полуострове

Прокуратура Автономной Республики Крым начала досудебное расследование в уголовном производстве по результатам обращения народного депутата Украины Алексея Гончаренко о проверке сведений о размещении на официальных сайтах дилеров французских компаний "Peugeot" и "Ашан" информации об их представительствах на временно оккупированной территории полуострова.

"По результатам рассмотрения обращения прокуратурой внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее)", - сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры АР Крым.

В информации отмечается, что в ходе досудебного расследования следствие установит законность поставок товаров на территорию Автономной Республики Крым в соответствии с требованиями действующего законодательства в части соблюдения порядка въезда и выезда и в случае выявления нарушений будут приниматься меры прокурорского реагирования.

"Также будут направлены запросы в главные офисы этих компаний для урегулирования вопроса по информации на дилерских сайтах о размещении автосалонов и магазинов на территории полуострова", - добавили в ведомстве.

Материалы уголовного производства, в соответствии с ч.2 ст.12 закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" направлены в Генеральную прокуратуру Украины для определения подследственности.

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