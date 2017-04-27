В Украине сохранится теплая погода, на западе пройдут дожди

Территория Украины в ближайшие сутки 28 апреля останется в теплой воздушной массе, погоду будет определять поле повышенного давления, лишь западной части - атмосферный фронт, сообщает Укргидрометцентр.

В западной части страны местами прогнозируется кратковременный дождь, гроза, ночью в Карпатах и на Волыни - сильные дожди, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, порывистый.

Температура ночью 2-8° тепла, в западных и северных областях 6-11°; днем 19-24°, на Прикарпатье 25-27°, в восточных областях и Волынской области 15-20° , на побережье морей 12-17°.

В Киеве 28 апреля без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью 7-9° тепла, днем 21-23°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 28 апреля самая высокая температура днем была 28,9° в 2012 году, самая низкая ночью -1,0° в 1902 году.

В Украине 29 апреля в западных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах сильные дожди, град, шквалы 15-20 м/с, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, температура ночью 4-9° тепла, днем 14-19°, местами 8-13°; в Карпатах ночью и днем 5-10°. На остальной территории без осадков, ветер южный, 5-10 м/с; температура ночью 7-12°, днем 20-25°, на побережье морей кое-где 13-18°.

В Киеве 29 апреля без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 22-24°.