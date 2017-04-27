События

11:03 27.04.2017

ВСУ готовы выполнять задачи в случае объявления военного положения в Украине

В случае объявления военного положения в Украине Вооруженные силы в состоянии выполнять задачи руководства государства, заявляет заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский.

"На сегодня в случае развития конфликта на востоке Украины, в случае введения военного положения, ВСУ, подтянув подготовленный резерв, полностью в состоянии выполнить требования руководства государства в части подтягивания и развертывания для полного применения. Тут проблем нет", - сказал он в ходе Международной конференции по безопасности в четверг в Киеве.

Вместе с тем, И.Павловский отметил, что подготовить и реформировать армию за последние три года в условиях конфликта удалось благодаря Минскими соглашениям.

"Благодаря тому, что есть Минский формат, у нас есть низкая интенсивность конфликта на Востоке страны. Это даёт возможность на сегодня выполнять ряд задач: переводить армию на профессиональную основу, вооружать, формировать новые структурные виды, в частности ССО", - сказал замминистра.

Он напомнил, что с начала агрессии Украина потеряла свыше 10 тыс. граждан, из которых – 2 тыс. 652 военнослужащие. Кроме того, на сегодня оккупировано около 43 тыс. кв. км украинских территорий. "Не исключается эскалация конфликта", - отметил он.

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