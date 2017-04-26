Киев требует вернуть журналиста Сущенко в Украину

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением Лефортовского районного суда г.Москва (Россия) продлить до 30 июня срок содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко, незаконно задержанного в России по сфальсифицированным обвинениям.

В комментарии МИД Украины, который в среду обнародовала пресс-служба ведомства, подчеркивается, что судебная власть Российской Федерации в очередной раз пренебрегла ходатайствам защиты украинского гражданина и консула Украины об изменении для Р.Сущенко меры пресечения на домашний арест.

"Это, как и провокационный характер его задержания и безосновательность выдвинутых обвинений против Романа, является демонстративным свидетельством того, что политически ангажированные дела против граждан Украины, которые незаконно содержатся в России, являются неотъемлемым элементом гибридной войны, которую ведет государство-агрессор против Украины и ее народа", - сказан в комментарии.

МИД Украины требует от российской стороны прекратить произвол в отношении незаконно удерживаемых граждан Украины, безотлагательно освободить Р.Сущенко и обеспечить его беспрепятственное возвращение в Украину.