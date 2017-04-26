События

19:14 26.04.2017

Киев требует вернуть журналиста Сущенко в Украину

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением Лефортовского районного суда г.Москва (Россия) продлить до 30 июня срок содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко, незаконно задержанного в России по сфальсифицированным обвинениям.

В комментарии МИД Украины, который в среду обнародовала пресс-служба ведомства, подчеркивается, что судебная власть Российской Федерации в очередной раз пренебрегла ходатайствам защиты украинского гражданина и консула Украины об изменении для Р.Сущенко меры пресечения на домашний арест.

"Это, как и провокационный характер его задержания и безосновательность выдвинутых обвинений против Романа, является демонстративным свидетельством того, что политически ангажированные дела против граждан Украины, которые незаконно содержатся в России, являются неотъемлемым элементом гибридной войны, которую ведет государство-агрессор против Украины и ее народа", - сказан в комментарии.

МИД Украины требует от российской стороны прекратить произвол в отношении незаконно удерживаемых граждан Украины, безотлагательно освободить Р.Сущенко и обеспечить его беспрепятственное возвращение в Украину.

ВАЖНОЕ

В розыск объявлены бывшие гендиректор и исполнительный директор Одесского НПЗ, причастные к "схеме Курченко"

На заседании ТКГ в Минске стороны выразили готовность погасить задолженность и возобновить поставки воды на НКТ– Сайдик

Экономическая подгруппа ТКГ не приняла никаких решений по вопросу блокады Донбасса – Сайдик

Боевики с начала суток 18 раз обстреляли силы АТО, боец ВСУ получил ранение

В ПАСЕ потребовали от РФ выполнения предписания Суда ООН по Меджлису и украинскому языку в Крыму - Арьев

ПОСЛЕДНЕЕ

Обыски СБУ в Dragon Capital касались признанной "шпионской" программы контроля рабочего времени

Фигурант дела о захвате 4 сельхозпредприятий на Днепропетровщине пытался подкупить полицейского

В ближайшее время продолжится работа подгруппы по безопасности и будет проведена верификация списков удерживаемых

Украинский социолог принят в гражданство РФ

В Минобороны Украины рассчитывают на дальнейшую материально-техническую поддержку США, в том числе и оборонительным вооружением

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua/
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА