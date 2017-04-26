События

18:31 26.04.2017

Украинский социолог принят в гражданство РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России украинского социолога, основателя компании по маркетинговым и социологическим исследованиям "Research @ Branding Group" Евгения Копатько.

"Принять в гражданство РФ Копатько Евгения, родившегося 27 июля 1963 года в Украине", - говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Е.Копатько в 1985 года окончил истфак Донецкого государственного университета, а в 1991 году - социологический факультет МГУ имени Ломоносова.

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