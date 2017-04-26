Процесс ликвидации химического оружия после 20 лет успехов оказался под угрозой, полагает генсек ООН

Генсек ООН Антониу Гуттериш выразил мнение, что уничтожение мировых арсеналов химоружия под руководством Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) после 20 лет успехов в настоящий момент сталкивается с серьезными проблемами.

Об этом говорится в видеообращении А.Гуттериша к участникам церемонии в честь 20-летия основания ОЗХО, которая началась ранее в Гааге.

По словам генсека ООН, "дальнейший прогресс находится под угрозой".

"На Ближнем Востоке нарушаются соглашения, направленные против химоружия. Недавняя атака в Сирии стала ужасающим напоминанием об этой угрозе. В случае подобных преступлений безнаказанности быть не может", - говорится в обращении А.Гуттериша.

Он также призвал окончательно покончить с арсеналами химоружия в мире.

В свою очередь гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджю заявил, что "наш общий путь к вечному запрету ужаса химического оружия достиг исключительно важной вехи".

Он подчеркнул, что "ОЗХО в Сирии столкнулась с величайшим вызовом в отношении как преданности делу, так и несгибаемости".

А.Узюмджю также призвал Египет, Израиль, КНДР и Южный Судан - последние страны, которые еще не подписали Конвенцию о запрещении химического оружия - присоединиться к ней.

Западные СМИ напоминают, что при помощи ОЗХО были ранее уничтожены около 95% запасов химоружия в мире. В 2013 году Сирия полностью отказалась от химического оружия, согласилась на полную его утилизацию и присоединилась к Конвенции.

4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун была осуществлена химическая атака, жертвами которой стали почти 100 человек. Большинство западных стран и оппозиция Сирии возложили ответственность за нее на сирийское правительство. В Дамаске обвинения отвергают.

Тем не менее, в ночь на 7 апреля США с помощью крылатых ракет нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат.