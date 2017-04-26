САП обжаловала меру пресечения в отношении экс-нардепа Мартыненко

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обжаловала решение следователя судьи Соломенского райсуда Киева об избрании меры пресечения бывшему народному депутату Украины Николаю Мартыненко.

"26 апреля прокуроры САП подали в Апелляционный суд Киева жалобу на решение следственного судьи Соломенского суда от 22 апреля 2017 года об избрании меры пресечения Николаю Мартыненко", - сообщает САП на своей странице в Фейсбуке.

Руководитель САП Назар Холодницкий прокомментировал: "С юридической точки зрения избранная мера пресечения не соответствует ни тяжести совершенного преступления, ни заявленным в ходатайстве рискам, которые значительно шире, чем было озвучено в заседании. Прокуроры привели примеры по каждому из рисков, однако этих примеров гораздо больше в самом тексте ходатайства".

САП требует отмены решения суда первой инстанции и постановления нового решения, в котором просит избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога 300 млн грн.

В сообщении указано, что САП обжаловала короткий текст судебного решения, поскольку полный текст решения суда будет доступен только в последний день, когда может быть подана апелляционная жалоба.

"Ничем существенным, кроме репутационных рисков, указанная мера пресечения не грозит поручителям. Максимальный размер штрафа в случае невыполнения обязанностей подозреваемым - 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц – 80 тысяч гривень, которые еще не так просто взыскать, учитывая дополнительные гарантии независимости народных избранников. И это при том, что Николай Мартыненко подозревается в организации завладения средствами в сумме более 17 миллионов долларов США", - пояснил руководитель САП.

Как сообщалось, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали двух лиц - экс-нардепа четырех созывов, бывшего главу комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса Н.Мартыненко и одного его сообщника - по подозрению в совершении преступлений по ч.1 ст. 255 (создание преступной организации) и ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители подозревают их в совершении растраты средств ГП "ВостГОК" в размере $17,28 млн путем неправомерного заключения и выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника Steuermann. САП потребовало избрать подозреваемому Н.Мартыненко меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога 300 млн грн.

22 апреля судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник отпустил Н.Мартыненко под личное поручительство ряда народных депутатов.